Di Marzio boom: il Napoli apre al rinnovo di Hysaj

A Speciale Calciomercato sky. De Laurentiis ha detto no al Genoa per Luperto e vuole un indennizzo dalla Samp per Tonelli. Si riapre Kumbulla

È una notizia o un necrologio? Il Napoli apre al rinnovo di Hysaj. Lo ha annunciato Gianluca Di Marzio allo speciale calciomercato Sky. Ha detto che la pratica è stata aperta. Il Napoli ha detto no al Genoa che voleva Luperto. E ancora non ha dato l’ok al passaggio di Tonelli alla Sampdoria, vuole un indennizzo per il prestito. Poi, è ancora aperta la trattativa Amrabat. E se non si quaglia, si riapre la pista Kumbulla che era stato promesso all’Inter ma per giugno.