Di Marzio: accordo Inter e Napoli per Politano, 23 milioni

Telefonata tra Marotta e Chiavelli. Prestito di due milioni, più obbligo di riscatto a 19 e bonus di altri due milioni. Si dovrebbe chiudere la prossima settimana

A Speciale Calciomercato, su Sky Sport, Gianluca Di Marzio annuncia che è ormai fatta per Politano dall’Inter al Napoli. C’è stata una telefonata tra Chiavelli e Marotta. Balla ancora qualche bonus, sostiene Di Marzio. L’accordo dovrebbe essere il seguente: prestito di due milioni per un anno e mezzo. Poi, obbligo di riscatto a 21 milioni, più due milioni di bonus. In tutto, sono 23 i milioni. È la cifra finale del trasferimento di Politano che la prossima settimana dovrebbe diventare un giocatore del Napoli, agli ordini di Gattuso.