Crosetti: vittoria troppo semplice per la Juve, l’Inter rischia addirittura la sconfitta

La lotta tra Conte e Sarri non è di certo finita, ma l’Inter aspetta cosa Marotta sarà in grado di fare nel mercato di gennaio

“La classifica è di nuovo asimmetrica”, scrive oggi Maurizio Crosetti su Repubblica commentando il primato della Juve che chiude il girone di andata da prima in classifica.

l’Inter paga il pareggio contro l’Atalanta che poteva essere una sconfitta, la Juve ha cominciato il 2020 come meglio non poteva: per Ronaldo (il secondo), 9 gol nelle ultime 6 partite e questo è di nuovo un passo real.

La Juve porta a casa una vittoria fin troppo semplice contro la Roma che si è letteralmente “consegnata ai bianconeri” prendendo due gol in avvio di gara. Ma c’è da sottolineare una novità per la Juve che mette in campo due punte e un trequartista

La novità bianconera è la formazione-tipo, che Sarri conferma per la prima volta: la scelta viene messa in crisi dall’infortunio a Demiral, che ripropone De Ligt tra gli eletti in attesa di Chiellini, ormai non manca moltissimo. Tra i nobili prescelti, ancora Dybala: quando viene richiamato in panchina mangerebbe sua madre, o forse solo l’allenatore.

La lotta con l’Inter è tutt’altro che finita, ma si dovrà aspettare cosa Marotta sarà in grado di portare a Conte con il mercato di gennaio

Nei giorni che verranno vedremo l’Inter più attiva sul mercato e la Juventus no, la sensazione è che la differenza tra le due sia anche numerica. Conte ha chiesto più volte di ridurla e sarà accontentato.