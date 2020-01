Corsport: ultima prova per Fabian Ruiz, da martedì potrebbe perdere il posto

Contro la Fiorentina Gattuso dovrebbe lasciare spazio allo spagnolo, ma se dovesse deludere ancora, sarebbe pronto a sostituirlo con Demme dalla partita con la Lazio

Come anticipato ieri da Sky non sembra ancora arrivato il momento di Demme e Lobotka che dovrebbero essere solo in panchina nella gara di domani contro la Fiorentina. Spazio dunque ancora una volta a Fabian Ruiz che sarà però chiamato ad un esame dopo le prestazioni deludenti contro Inter e Perugia che gli sono valsi anche i fischi dei tifosi allo stadio. La tentazione di lanciare Demme dal primo minuto è forte, come scrive oggi il Corriere dello Sport, ma pare che sia deciso ad aspettare la Coppa Italia dando allo spagnolo una prova d’appello.

Non è un mistero che le prestazioni del centrocampista spagnolo abbiano subito una metamorfosi da quando è cominciata la sua avventura in azzurro a causa forse del ruolo a lui non congeniale

Una sorta di crisi d’identità nata e cresciuta di pari passo con la crisi della squadra: un po’ mezzala – il suo habitat naturale – troppe più volte vertice basso e adios. Proprio non riesce a esprimersi da regista: non ha il passo, non ha la velocità d’esecuzione, e del resto non sono mai state queste le sue consegne.

Fabian dunque non ha fretta, perché già martedì contro la Lazio potrebbe perdere il suo posto in squadra, sarà una battaglia contro Demme, nonostante il fatto che il tedesco sia un interprete scafato in quel ruolo