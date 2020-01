CorSport: tra oggi e domani si decide per Lobotka. Il Celta cerca un sostituto per la salvezza

Ormai è chiaro che il centrocampista non vuole altro che il Napoli. Ci sono solo da limare dei dettagli tra i due club

Dopo la storia di Instagram in cui addirittura Lobotka ha dichiarato di stare guardando Napoli-Inter, non ci sono più dubbi sulla sua volontà di vestire l’azzurro. Non ce n’erano da tempo, scrive il Corriere dello Sport. I segnali erano già evidenti, compresa la sua decisione di non scendere in campo contro l’Osasuna.

Ma perché vada in porto la trattativa con il Napoli, il Celta Vigo deve trovare un suo sostituto.

“un centrale che possa consentire di continuare a credere nella salvezza e che non apra un vuoto tecnico poi incolmabile: c’è un’idea Nzonzi, in questo momento al Galatasaray, e poi altre cose da verificare, che ritardano l’appuntamento con De Laurentiis. L’agenda ormai è delineata: tra oggi e domani l’incontro conclusivo. Il Napoli non può più aspettare”.

Senza rimpiazzo non si corre verso la chiusura, insomma.

“E poi rimangono sempre due milioni di differenza a separare un sì da un ni, che è sempre meglio di un no, perché ormai la strada è intrapresa”.