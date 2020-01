CorSport: Politano al Napoli e Llorente all’Inter. Lo spagnolo colma il divario di 5 milioni tra i club

Sul Corriere dello Sport la trattativa tra Napoli e Inter per Politano eLlorente.

Politano, spiega il quotidiano sportivo, ha sempre espresso la sua preferenza per la Roma, ma i suoi procuratori hanno ascoltato l’offerta di Giuntoli

“e hanno cominciato a pensare che si possa fare. Se la Roma non pareggia l’offerta del Napoli all’Inter, la preferenza espressa a suo tempo per i giallorossi da parte del giocatore passa in secondo piano”.

In questo momento Inter e Napoli sono separati da una distanza di 5 milioni di euro. Marotta ne chiede 25, De Laurentiis ne offre invece 18 più 2 di bonus.

“Per colmare quella distanza, sul prestito con obbligo di riscatto di Politano, ecco comparire Fernando Llorente, che all’Inter servirebbe eccome, pronto per l’uso. Si può fare, e magari si farà già in giornata o domani, ma servirà, come sempre, che qualcuno faccia un passo in avanti e l’altro uno indietro, in modo da incontrarsi”.