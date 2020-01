CorSport: Manolas trascinatore, domenica ritrova la Juve alla quale, all’andata, ha già segnato  

Il Corriere dello Sport dipinge un Kostas Manolas sempre più trascinatore del Napoli. Impeccabile contro la Lazio, in Coppa Italia, il difensore greco è sembrato “particolarmente ispirato in tutti i sensi”.

“Il Kostas sempre più “in” ha continuato sull’onda della purissima adrenalina anche dopo il fischio finale, facendo da apripista per l’esultanza del gruppo sotto la curva azzurra (gesto opportuno in un momento particolare segnato dalla ricomparsa dell’indispensabile tifo organizzato). Scambiandosi persino “complimenti” con Acerbi nell’infervorato fine match (i due separati da Luperto), scaramucce di poco conto e ben presto rientrate”.

Il quotidiano sportivo definisce “incoraggiante” oltre che “piacevole”,

Il Manolas visto in Coppa, continua,

“ha fatto intendere di poter aspirare anche ad una candidatura a leader. Il che non guasterebbe affatto in generale e, per di più, in un momento storico che continua ad essere del tutto delicato”.