CorSport: Lazio-Napoli, Elmas in pole su Fabian. Di Lorenzo favorito su Luperto come centrale

Le probabili formazioni di oggi all’Olimpico. Per la Lazio in dubbio Correa. In attacco ci saranno Caicedo e Immobile

Il Napoli oggi scende in campo contro la Lazio all’Olimpico. Sul Corriere dello Sport la probabile formazione che sceglierà Gattuso. Meret non è tra i convocati, dunque toccherà a Ospina proteggere la porta azzurra. Due i dubbi per il tecnico partenopeo. Uno riguarda la difesa, ovvero se schierare Di Lorenzo o Luperto centrale, ma il primo è in vantaggio, e Hysaj a destra.

A centrocampo Fabian Ruiz rischia di cedere il posto ad Elmas. Non è possibile fare turnover, visto che mancano sette giocatori all’appello. La stessa situazione, purtroppo, che dovrebbe riproporsi martedì contro il Perugia.

Per quanto riguarda la Lazio, ci sono forti dubbi su Correa. Ieri si è allenato, ma non ha provato con la squadra. Inzaghi deciderà stamattina. Proverà a portare l’argentino almeno in panchina, scrive il quotidiano sportivo, per poterlo utilizzare in caso di necessità. In attacco toccherà alla coppia Caicedo-Immobile. Non dovrebbe essere convocato Marusic, che ha problemi muscolari, mentre Cataldi dovrebbe andare in panchina, con Jony. Lulic sarà in campo nonostante sia reduce dalla distorsione alla caviglia. In difesa confermato Luiz Felipe.