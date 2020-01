CorSport: Per Lobotka distanza ridotta a 1 milione. Il Celta ha trovato il sostituto 

L’accelerata per il centrocampista del Lipsia è stata impressa martedì, di fronte al temporeggiamento del Celta che cercava un sostituto (che ha trovato)

Oggi arriverà Diego Demme, l’acquisto lampo del Napoli. Il centrocampista del Lipsia è diventato prima scelta nel momento in cui il Napoli ha capito che il Celta stava temporeggiando per Lobotka. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Quando il Celta Vigo ha deciso di temporeggiare ancora, il Napoli ha intuito che bisognava imprimere una svolta e provare a scuotere il proprio mercato, al quale serviva vigore agonistico”.

C’era urgenza di dare “muscoli” e “geometrie” al centrocampo a tre di Gattuso

“Diego Demme (oggi le visite mediche a Villa Stuart) è divenuto, quindi, la prima scelta, ha sovrastato Lobotka. Con il quale può essere complementare, perché l’uno non esclude l’altro. Ma ora, avendo occupato la casella vuota, il Napoli si sentirà più libero di aspettare Lobotka che sembra ormai sull’uscio di Castel Volturno”.

L’accelerata è stata data martedì sera. Demme arriverà questa mattina alle 10 a Villa Stuart.

“il Lipsia ha confermato ad un’agenzia di stampa tedesca che esiste un’offerta del Napoli. Sarà un caso, e non lo è, ma ieri il centrocampista non si è allenato, problemi addominali. Certo non è un mal di pancia, perché questo è un affare che (sembra) vogliono tutti e che va considerato ormai imminente. Demme nel pomeriggio potrebbe essere già Castel Volturno”.

Lobotka, però, non è certo sparito dai radar, anzi. I due non sono alternativi, ma complementari.

“però il Celta Vigo, che ha trovato il sostituto (Guido Rodriguez del Club America) deve una risposta, possibilmente rapida, affinché il mosaico si possa completare già in giornata. La distanza ora è minima, manca un milione che in casi del genere significa nulla”.

Sono sfumate le altre ipotesi fatte per un centrocampista, ovvero Seri del Galatasaray e Fernandez del Benfica. Entrambi erano stati individuati da De Laurentiis per il secondo acquisto per il centrocampo azzurro, ma ora non ce n’è più bisogno.