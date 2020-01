CorSport: Coppa Italia, Gattuso sceglie il turnover. Spazio a Elmas e Karnezis

Da valutare Llorente, che all’Olimpico ha rimediato un pestone. Il greco favorito sul portiere colombiano per premiarne la professionalità

Sarà la Coppa Italia del turnover, scrive il Corriere dello Sport.

“Elmas più di chiunque altro, al quale una chance verrà concessa per verificarne la consistenza da mezzala e gustarne quel talento che nell’ultimo mese si è appena intravisto (22 minuti concessi, dei 547 totali giocati”.

Da valutare anche Llorente

“che pure è rimasto più in panchina che in campo (solo 12’ giocati), e che dall’Olimpico è rientrato con un dolore per un pestone”.