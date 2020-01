CorSport: cessioni Napoli, il Cagliari vuole Tonelli, per Gaetano e Tutino si prospetta la B

Gaetano interessa a Crotone, Benevento, Cosenza e Juve Stabia. Tutino e Ciciretti potrebbero partire insieme verso Empoli

Si muove il mercato attorno a Lorenzo Tonelli, finora impiegato per zero minuti dal Napoli. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, sono tre i club interessati a lui. In pole c’è il Cagliari di Maran, ma ci sono anche la Samp e il Lecce.

Per Gaetano, invece, che ha debuttato in Champions con Ancelotti ma che langue in panchina, c’è il Crotone, che lo avrebbe voluto già in estate e adesso potrebbe riprovarci. Ma lo seguono anche il Benevento, il Cosenza e la Juve Stabia.

Ciciretti e Tutino potrebbero partire assieme verso l’Empoli. Il club, scrive il quotidiano sportivo,

“li vorrebbe (fortemente) entrambi e pare che la trattativa sia già a buon punto”.

Per Tutino c’è anche l’interessamento di Salernitana ed Ascoli, qualora con l’Empoli non andasse in porto l’affare.