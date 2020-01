CorSport: Amrabat non dice sì al Napoli e il Verona si irrita

Sembrava fatta per Amrabat al Napoli, dopo l’accordo raggiunto tra il club di De Laurentiis e il Verona. Ma invece tutto si è di nuovo fermato. Il Corriere dello Sport scrive:

“sul centrocampista marocchino con cittadinanza olandese devono essere arrivate pressioni, e si potrebbero anche chiamare tentazioni, che hanno frenato però l’accordo con il suo management e costretto a convocare una riunione d’urgenza. E’ successo tutto ieri, in mattinata, ed in serata i procuratori del calciatore sono stati invitati dal Verona a cena, per parlare, far luce, essere chiari, evitando equivoci e rimuovendo le ombre”.