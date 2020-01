CorSport: al Napoli manca la serenità, che non si acquista al mercato di gennaio

Sul Corriere dello Sport Francesco de Core analizza la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina.

“Non è stata questione di errori individuali”, scrive.

Da quando c’è Gattuso si sono susseguite una vittoria soltanto e quattro sconfitte, tre in casa, “roba da retrocessione, altro che zona Champions”.

Scrive de Core:

Manca tutto di quella formazione.

“Manca il gioco, andato via via sbiadendosi in una confusa miscellanea di schemi. Manca il senso di un obiettivo, perché Gattuso è finito nella franosa terra di nessuno, con i club più piccoli che mordono dalle retrovie di una classifica che sgomenta. Manca la serenità, che non si acquista al mercato di gennaio. la vecchia squadra vive di sprazzi e con i guizzi non si vincono le partite. La nuova non ha saputo mai recuperare il bandolo della matassa, fattasi fin troppo intricata anche per uomini come Manolas e Lozano, gente che ne ha viste tante. E che qui sembra non capirci nulla”.