CorSera: Napoli, la rincorsa alla Champions, in queste condizioni, è un’utopia

L’Inter passa al San Paolo dopo 23 anni. Confermandosi la vera rivale della Juventus e lasciando un Napoli impietrito, scrive il Corriere della Sera.

Sono Lukaku e Lautaro a mettere ko il Napoli

“Gattuso resta tramortito anche se, nel giorno della seconda sconfitta consecutiva in casa, la sua squadra mostra segnali di crescita nella fase di impostazione. È l’inguardabile difesa, priva di Koulibaly e Maksimovic, a tradire le ambizioni degli azzurri. Rombo di tuono Lukaku la disintegra quasi da solo con ripartenze fulminanti e tiri dalla velocità impressionante”.

Il secondo gol serve a mettere in crisi Meret, poi arriva Milik.

“il Napoli ha l’ardore del suo allenatore e Milik trasforma in oro, cioè nel gol della speranza, l’assist calibrato di Callejon che con un movimento perfetto sbilancia la linea interista. Il San Paolo, sino a quel momento tiepido, si accende. Ma nella ripresa l’Inter non concede più niente. Il Napoli ci prova con il palleggio, cercando di allargare il gioco per sorprendere la difesa nerazzurra, ma è tutto inutile”.