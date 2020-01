Corsera, i giocatori del Napoli a Gattuso: «Non sappiamo come uscirne»

Impietosa l’analisi di Monica Scozzafava sul Corriere della Sera. Gattuso continua a cercare di trovare una situazione alla crisi che sta vivendo il Napoli, ma la situazione si sta rivelando più complessa di quanto avesse immaginato. Anche al Milan Gattuso era la pezza a colori per risolvere i problemi, ma lì era in casa

Anche al Milan era stato chiamato nell’emergenza, ma lì in qualche modo era a casa e per quanto ci mettesse il «faccione » sapeva di poter contare sull’appoggio di qualcuno che ogni tanto veniva a dargli coraggio. Ne era uscito comunque a testa alta. Al Napoli non ha sponde, la società che lo ha chiamato come fosse il santone-guaritore di una malattia sconosciuta gli chiede anche di parare ogni fulmine. Ma arrivano da ogni parte: troppo, anche per chi come lui è capitano coraggioso.