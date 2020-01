Corriere: Higuain asso nella manica di Sarri. Contro il Napoli ha segnato 6 gol in 8 partite

Per il Pipita vale la regola del gol dell’ex. Agli azzurri ne ha segnati finora uno ogni 117 minuti tra campionato e Coppa Italia. Al San Paolo è tornato quattro volte in bianconero e una in rossonero

Quella di stasera sarà la quinta volta di Higuain al San Paolo contro il suo ex Napoli, scrive il Corriere Torino. Ci è tornato quattro volte in bianconero e una in rossonero.

Non si sa ancora se Sarri lo schiererà dal primo minuto o lo farà subentrare dalla panchina, ma finora per il Pipita ha sempre valso la regola del gol dell’ex. Negli incroci con il Napoli ha segnato 6 gol in 8 partite (uno ogni 117 minuti). Reti divise equamente tra campionato e Coppa Italia.

La prima volta fu nell’ottobre 2016, allo Stadium, quando Gonzalo segnò il gol definitivo per la vittoria della Juve per 2-1.

Lo stesso anno, nella semifinale di Coppa Italia, il Pipita si scatenò, scrive il quotidiano.

“una rete nel 3-1 dell’andata a Torino, una doppietta nell’inutile vittoria per 3-2 del Napoli al ritorno. Il quinto sigillo, nel dicembre 2017, permise alla Juve di violare 0-1 il San Paolo. Il sesto e ultimo centro lo scorso 31 agosto, nella sfida decisa sul gong da una clamorosa auto-rete di Kalidou Koulibaly”.

Higuain è l’asso nella manica di Sarri, conclude il Corriere Torino, stasera

“potrebbero servire i suoi gol (dell’ex), perché al San Paolo nessuno ci sa fare come Higuain”.