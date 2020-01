CorMez: Putin sceglie Marinella per i regali di Natale. Ordinate 100 cravatte

Il leader del Cremlino sceglie il made in Naples per i suoi regali. Maurizio Marinella: “Ci ha apprezzati grazie a Berlusconi, che da presidente del Consiglio, gli portava in regalo ad ogni incontro confezioni con sei cravatte”

Vladimir Putin ammira la moda italiana, anzi, quella Made in Naples. Sul Corriere del Mezzogiorno, oggi, la notizia che il leader del Cremlino ha ordinato, per Natale, 100 cravatte firmate Marinella. Le ha scelte per i suoi regali natalizi.

A raccontarlo è stato lo stesso Maurizio Marinella, ieri, a Milano, in occasione della presentazione della nuova collezione della maison.

«Da tempo Putin ci conosce. Il collegamento inizialmente è stato Berlusconi che, da presidente del Consiglio, gli portava in regalo ad ogni incontro confezioni con sei cravatte. Così Putin ci ha apprezzato e quest’anno attraverso Quito Terracciano, ambasciatore a Mosca, ci ha ritrovato. Il 22 settembre sono stato a Mosca per l’ordine che ha fatto l’ambasciatore che ha scelto tessuti e foulard. Poi attraverso una trafila molto complessa e articolata, con controlli serratissimi le cravatte sono arrivate al Cremlino».

Non solo Putin. Anche il premier, Giuseppe Conte, a Natale ha scelto Marinella. Scrive il quotidiano:

“Cravatte Marinella sotto l’albero anche per il premier Giuseppe Conte, al quale sono arrivate molte scatole blu carta da zucchero che contenevano cravatte made in Naples”.