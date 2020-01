Coppa Italia, l’Inter batte la Fiorentina e trova il Napoli in semifinale

La squadra di Conte vince 2-1 con i gol di Candreva e Barella. Esordio per il nuovo acquisto Eriksen. Il Napoli giocherà l’andata a San Siro il 12 febbraio

E’ l’Inter l’avversaria del Napoli nelle semifinali di Coppa Italia. La squadra di Conte ha battuto la Fiorentina 2-1 nell’ultimo quarto di finale del programma.

Di Barella al 67′ il gol decisivo, dopo che Caceres aveva pareggiato il primo vantaggio nerazzurro segnato da Candreva nel primo tempo.

A San Siro è stata anche l’occasione per dare un’occhiata ai nuovi acquisti dell’Inter, Eriksen e Moses. Il danese, particolarmente atteso, è entrato al posto di Sanchez al 66′ e ha mostrato un’anteprima delle sue doti di rifinitore quando all’83’ manda in porta Lautaro: gol annullato per fuorigioco.

Il Napoli giocherà la semifinale di andata a San Siro il 12 febbraio. Il ritorno al San Paolo il 4 marzo.