Bocca: Puntando sempre sulla stessa squadra, Gattuso le ha dato cuore e gioco

Deluso ma non troppo Fabrizio Bocca su Repubblica, che esalta la prestazione della Lazio e soprattutto di Immobile autore ancora una volta di un gol da vero attaccante e soprattutto il miglior marcatore di tutta la Serie A. “Povero” è invece il Napoli di Gattuso che continua a subire la sfortuna e continua ad essere impantanato a metà classifica anche dopo il licenziamento di Ancelotti

Per pura beffa la terza sconfitta su quattro partite di Gattuso è maturata anche questa per una papera del portiere: messo da parte Meret per il pasticcio su Lukaku, ecco che Ospina ne combina una altrettanto grave contro Immobile, il miglior attaccante in Italia che oggi non perdona nessuno e che se continuasse con questo ritmo sfonderebbe l’incredibile quota 42 a fine stagione.