Ancelotti: “Felice del coro dei tifosi dell’Everton per me” (VIDEO)

Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Tv del club inglese sul coro che i tifosi gli hanno dedicato

“Che i tifosi abbiano inventato questo coro per me è inusuale, ma mi rende molto felice e contento. Devo imparare questa canzone, non è difficile. Mi piace cantare, ma mi piace farlo quando vinco trofei. Così spero di cantare presto”