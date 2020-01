Alvino: Demme non sarà a disposizione di Gattuso per la Lazio

Il direttore di TV Luna ha confermato l’arrivo in città del calciatore tedesco che attende l’incontro con la società per la firma del contratto

Diego Demme è finalmente arrivato a Napoli. Il nuovo acquisto del Napoli attende di incontrare la dirigenza per chiudere l’accordo e firmare. Come riporta il direttore di Tv Luna Carlo Alvino, ci sono ancora alcuni dettagli da limare e il calciatore tedesco non sarà a disposizione di Gattuso per la sfida contro la Lazio come il tecnico azzurro sperava

