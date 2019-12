Uefa: Gattuso può portare il Napoli a vincere contro il Barcellona?

Anche la Uefa celebra in qualche modo il ritorno alla vittoria del Napoli. La formazione azzurra vince a Reggio Emilia contro il Sassuolo per 2-1 grazie ad un colpo di testa di Elmas nel finale e sembra aver ritrovato la strada giusta. A tal riguardo l’account ufficiale della Uefa ha condiviso un messaggio sui social:

“ Gennaro Gattuso ottiene la sua prima vittoria come allenatore del Napoli e la sua squadra termina la corsa senza vittoria di otto partite in Serie A. Può portarli a superare il Barcellona? “

Gennaro Gattuso gets his first victory as Napoli coach – and his team end their eight-game winless run in Serie A.

Can he steer them past Barcelona in the #UCL? 🤔 pic.twitter.com/vmXh1C681D

