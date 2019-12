Tuttosport: Zielinski accetta la clausola da 100 milioni in cambio del raddoppio di stipendio

Manca solo la firma per l’accordo fino al 2024. Lo stipendio annuo passerà da 1,1 a 2,5 milioni di euro, più bonus

Mancherebbe solo la firma al rinnovo di contratto di Piotr Zielinski con il Napoli. Lo scrive Tuttosport.

“il Napoli crede fortemente in lui, tanto che manca solo la firma per l’adeguamento ed un rinnovo di contratto fino al 2024. Di soluzioni migliori non ne sono arrivate al suo agente Bartlomiej Bolek, che ha avuto nello scorso fine settimana il faccia a faccia decisivo con Giuntoli, foriero di notizie positive: un accordo fino al 2024. Lo stipendio annuo di Zielinski passerà da 1,1 a 2,5 milioni di euro, più bonus”.