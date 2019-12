Sportmediaset: Kulusevski andrà all’Inter (altro che Napoli)

Per il passaggio dello svedese in nerazzurro mancherebbero solo gli ultimi dettagli. L’affare (35 milioni) ha subito un’accelerata grazie all’intervento di Steven Zhang

Secondo quanto riporta Sportmediaset, si allontanerebbe l’ipotesi di uno sbarco di Kulisevski in azzurro. Il calciatore, infatti, sarebbe molto più vicino all’Inter che al Napoli.

La trattativa con il club nerazzurro avrebbe subito un’accelerata con la discesa in campo di Steven Zhang che insieme a Marotta, nel pranzo prenatalizio con Percassi jr, avrebbe discusso proprio di questo.

Sportmediaset dice:

“Si può dire che manchino solo i dettagli per il passaggio del talento svedese classe 2000 in nerazzurro, Kulusevski, che con una valutazione complessiva di 35 milioni si trasferirà a Milano. L’operazione verrà definita nelle prossime settimane con il giocatore che finirà la sua stagione al Parma a meno che le condizioni dei vari Barella e Sensi non spingano a fare scelte diverse. L’Inter con un doppio passo del suo giovane presidente dovrebbe essere così riuscita a bruciare la concorrenza della Juve e dei club inglesi”.