Sky: summit in corso a Madrid per Lobotka. Le parti sono vicine a un accordo

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, sarebbe in corso in questi minuti un incontro tra il Napoli e il Celta Vigo. Obiettivo: Lobotka.

“Napoli e Celta Vigo seduti intorno alla stesso tavolo per decidere il futuro di Stanislav Lobotka. Missione azzurra a Madrid, dunque, per cercare di regalare a Gattuso il centrocampista slovacco classe 1994: incontro in corso proprio in questi minuti tra il Napoli – rappresentato da Maurizio Micheli – e il ds del club spagnolo”.