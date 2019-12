Repubblica: Se non ci fosse stata la Champions, De Laurentiis avrebbe chiamato Gattuso un mese prima

Gattuso è il nuovo allenatore del Napoli da circa due settimane, ha già vinto la prima partita contro il Sassuolo e sembra aver instaurato un buon rapporto con la squadra, ma soprattutto, come riporta oggi Repubblica, ha sovvertito tutto quello che faceva parte della precedente gestione di Carlo Ancelotti, il che era probabilmente la missione che gli aveva affiato De Laurentiis

Se non ci fosse stata in ballo la qualificazione Champions, Gattuso sarebbe stato probabilmente chiamato al capezzale della squadra un mese prima: anche per togliere un po’ di alibi ai giocatori, che solo ufficialmente avevano fatto autocritica per i risultati negativi in campionato, ma informalmente li stavano invece imputando ai metodi di lavoro di Ancelotti. Per questo cambiare il tecnico era diventata l’unica strada praticabile per il presidente.