Repubblica: sarà Arteta, nuovo allenatore dell’Arsenal, a decidere per Torreira al Napoli

L’uruguaiano, prima scelta di Rino Gattuso per il mercato di gennaio, vorrebbe tornare in Italia. Giuntoli ha già sondato l’Arsenal e l’entourage del calciatore

Il Napoli è partito alla ricerca del regista per il centrocampo a tre di Gattuso. Il primo obiettivo del mercato di gennaio è l’uruguaiano Lucas Torreira, dell’Arsenal.

Repubblica Napoli scrive che il Napoli pensò a lui già quando dovette rinunciare a Jorginho,

“poi decise di non affondare il colpo perché Ancelotti preferiva mediani con altre caratteristiche. L’addio di Carletto ha cambiato la strategia e adesso è necessario un metronomo per il 4-3-3 di Gattuso”.

Nei prossimi giorni la trattativa prenderà forma. Sarà anche determinante il parere del nuovo allenatore dell’Arsenal, Mikael Arteta.

“Toccherà a lui la decisione finale sul futuro di Torreira che non disdegna ovviamente il ritorno in serie A. Il Napoli è già in contatto con l’entourage del giocatore e ha già sondato l’Arsenal. La risposta definitiva farà decollare o meno la trattativa. Il club azzurro è pronto a proporre un prestito con diritto di riscatto, ma potrebbe inserire anche l’obbligo per garantirsi un profilo di sicuro affidamento. L’operazione complessiva è da 30 milioni di euro”.