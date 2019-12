Repubblica: lo scambio Llorente-Politano aprirebbe la strada all’ingaggio di Ibra

Gattuso si è detto contrario a una rivoluzione, ma qualcosa sul fronte mercato si muove, c’è bisogno di tornare a vincere

Nonostante Gattuso, ieri, in conferenza stampa, si sia in pratica dichiarato contrario ad una rivoluzione sul mercato, qualcosa, dal lato del Napoli, si muove. L’allenatore si è detto speranzoso che la questione rinnovi si concluda presto ed ha anche aggiunto che al Napoli serve pochissimo per migliorare, che ha giocatori già tutti fortissimi. Ma questo non vuol dire che Giuntoli sia fermo e non si guardi intorno.

Repubblica Napoli scrive:

“Ma in realtà qualcosa si muove sotto traccia. De Laurentiis cerca un regista (Torreira) e lavora a uno scambio di prestiti semestrale con l’Inter: Politano in cambio di Llorente. L’operazione è suggestiva, perché la partenza dell’ariete spagnolo riaprirebbe la strada per l’ingaggio di Ibrahimovic. C’è bisogno di ricominciare a sognare, non solo di ricominciare a vincere”.