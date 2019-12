Repubblica: l’arrivo di Pereira al Napoli dipende dal Porto

La società dovrà abbassare le proprie pretese e ridimensionare il prezzo del cartellino del calciatore

Il Napoli mantiene aperti più fronti per essere sicuro di portare a casa un giocatore in mediana che gli è necessario Uno di questi è il capitano del Porto Pereira il cui cartellino però appare avere un costo troppo alto per gli azzurri.

Tutto dipenderà dal Porto, proprietario del cartellino di Pereira, che dovrà abbassare le pretese rispetto alla clausola rescissoria. Il fronte resta aperto perché i famosi 30 milioni potrebbero essere investiti pure sul capitano dei Dragoes che garantirebbe alla squadra un impatto fisico di cui il Napoli ha decisamente bisogno per migliorare la compattezza e l’equilibrio tattico.