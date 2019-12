Repubblica: Ibra voleva il Napoli. L’affare è sfumato per l’ammutinamento e l’esonero di Ancelotti

Il club di De Laurentiis era la sfida che tentava davvero lo svedese, molto più del Bologna di Mihajlovic, ma poi le beghe societarie lo hanno allontanato

Zlatan Ibrahimovic ha scelto il Milan per la sua nuova avventura. Ma il club rossonero non è stato esattamente il suo primo desiderio. Zlatan voleva il Napoli, era a un passo dallo scegliere l’azzurro. Poi le vicende dell’ammutinamento e l’esonero di Ancelotti hanno sparigliato le carte in tavola. Lo scrive Repubblica.

“Il riapprodo al Milan allontana la sottile tentazione del ritiro: è il modo per chiudere una grande carriera su un palcoscenico meno malinconico del campionato cinese o della Premier League col Watford. La sfida più tentatrice, in verità, era un’altra: non il Bologna del suo amico Mihajlovic, ma il Napoli. «Tornerò in Italia, in una squadra che deve rinnovare la sua storia», confessò a novembre a GQ e adesso è chiaro che quel profilo coincideva proprio col Napoli. Poi sono spuntate le note beghe tra i giocatori e De Laurentiis e l’esonero di Ancelotti: l’affare è sfumato”.