Quanto vale la Champions: il Napoli quest’anno ha già incassato 65 milioni di euro

La Gazzetta dello Sport fa i conti: stagione record per gli azzurri, la Juve in 30 anni ha guadagnato quasi un miliardo di euro

L’anno scorso l’Europa ha “regalato” al Napoli 56,6 milioni di euro. Quest’anno siamo già a 65,1 milioni, che potrebbero arrivare quasi a 100 in caso di vittoria contro il Barcellona. Gli azzurri passano all’incasso Champions (ed Europa League) come le altre italiane, ed è un incasso record.

Secondo la Gazzetta dello Sport, per esempio, “a questo ritmo, un altro paio di Champions e la Juve arriva al miliardo. Un miliardo di euro incassato in una trentina d’anni, da quando esiste la Champions”. Il dato è talmente enorme che “il mondo ormai si divide tra chi partecipa e chi resta fuori”.

E il Napoli partecipa eccome:

“l’anno scorso s’è messo in tasca 49,9 milioni ai quali aggiungere i 6,7 di Europa League (dov’era retrocesso dopo i gruppi), per un totale di 56,6 milioni. Quest’anno ADL ha già superato quella cifra: 65,1 milioni (record del club). Vincendo potrebbe superare i 100, anche se sulla sua strada non c’è il Lione, rivale della Juve, ma il Barcellona di Messi”.

E’ un mondo dorato, in cui l’Atalanta, conquistando gli ottavi, “ha consegnato un virtuale assegno di 45,6 milioni al presidente Percassi”, facendo meglio dell’Inter che “ha guadagnato 44,8 milioni e potrà arrotondare di poco il suo bottino”.

Un mondo dettato dal ranking Uefa che “ha sicuramente indirizzato i premi verso i club con più storia. E poi c’è il market pool che, sebbene in questo triennio sia stato ridotto, gioca il suo ruolo. Qui l’Italia non domina più. L’aumento dei diritti tv degli altri campionati fa sì che i nostri club si dividano oggi “soltanto” una cinquantina di milioni. Mentre la Premier ne ha circa 70, la Liga e la Ligue 1 una sessantina. La Bundesliga è ferma a 35 ma adesso crescerà”.