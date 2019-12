Mattino: Lobotka chiama Marek per sapere del Napoli. Il Milan si tira indietro

Stanislav Lobotka ha deciso: vuole il Napoli. Sa che è una piazza perfetta per lanciarsi nel mondo del calcio che conta e ha uno sponsor di tutto rispetto, Marek Hamsik. Il Mattino scrive che il centrocampista del Celta Vigo si è rivolto proprio all’ex capitano del Napoli per avere informazioni sulla città e sul club partenopeo. Marek, in Slovacchia, è considerato un modello.

“Ecco perché il primo numero che ha composto Stanislav Lobotka è stato quello di Hamsik. Chi meglio di Marek avrebbe potuto spiegargli il valore della maglia azzurra e la magia di una pizza come quella di Napoli. Poche parole, nel perfetto stile-Hamsik, ma incisive. Non è stato necessario parlare troppo per convincerlo che questa poteva essere la scelta giusta per il presente, ma soprattutto per il futuro. È bastato dirgli il trattamento che la città gli ha riservato da giocatore e poi da ex azzurro, insomma: un cocktail dal quale era impossibile non restare inebriato”.