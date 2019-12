Mattino: Di Lorenzo migliore del Napoli per contrasti vinti. Supera Koulibaly anche in quelli aerei

Sul Mattino le statistiche di InstatScout su Di Lorenzo. Il terzino ex Empoli fa registrare dati estremamente positivi che lo mettono al centro della squadra e che soprattutto certificano il fatto che ha superato Kalidou Koulibaly.

Percentuali che crescono quando si guarda alla corsia di destra, dove il terzino sembra davvero decisivo.

Non solo. Guardando ai contrasti difensivi, i dati di Di Lorenzo superano quelli del collega senegalese

Di Lorenzo è anche fondamentale sui contrasti aerei:

“83 quelli provati, di gran lunga l’uomo del Napoli che ne ha provati più degli altri, mentre sono 50 quelli vinti. Il parametro, anche in questo caso è Koulibaly: il centrale è secondo per numero di stacchi, con 56 complessivi e 41 vinti, una differenza importante, soprattutto per chi era stabilmente in questa speciale classifica”.