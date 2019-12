Mattino: contro il Sassuolo Gattuso potrebbe preferire Younes e Elmas a Insigne e Callejon

Gattuso svolge colloqui individuali con i calciatori per capire chi c’è con la testa, anche Fabian, mai messo in discussione da Ancelotti, non ha la certezza del posto

La partita con il Sassuolo è fondamentale, non solo dal punto di vista dei 3 punti, ma per andare in vacanza con una vittoria prima della fine dell’anno. Gattuso lo sa bene ed è per questo, scrive il Mattino che scruta i suoi calciatori per cercare di capire chi ha la testa giusta per scendere in campo

chi c’è con la testa, chi non è triste, depresso e mostra di avere il fuoco dentro in questi due giorni di allenamento giocherà col Sassuolo. Altrimenti, non ci sono giocatori insostituibili. Lo stesso Fabian, mai messo in discussione da Ancelotti, non ha la certezza del posto.

Ringhio sta continuando i colloqui personali con i suoi ragazzi, vuole avere la certezza di avere solo uomini motivati e concentrati al Mapei domenica sera, proprio per questo rischiano anche altri che contro il Parma non hanno dimostrato di meritare il posto, come Insigne e Callejon

Gattuso cerca la scintilla negli occhi di ognuno degli azzurri. Vuole giocatori motivati, pronti a dare battaglia in campo. Ed è per questo che anche Younes ed Elmas in queste ore sono in corsa per un posto da titolare