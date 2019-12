Libero: Conte vuole valutare Sanchez prima di dare l’ok allo scambio Politano-Llorente

L’attaccante nerazzurro rientrerà in gruppo nei prossimi giorni dopo l’infortunio. Per ora la società temporeggia

Lo scambio Llorente-Politano tra Napoli e Inter continua a tenere banco. L’ipotesi non è tramontata, ma nemmeno ancora entrata nel vivo.

Sul tema scrive oggi anche Libero, che annuncia uno sblocco della trattativa per la prossima settimana. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, vorrebbe prima valutare le condizioni di Sanchez e poi decidere del futuro di Politano. La società nerazzurra, del resto, prende tempo, dal momento che le richieste per il suo tesserato non mancano.

Scrive il quotidiano:

“Llorente, invece, si sbloccherà nelle prossime settimane perché Conte vuole prima valutare Sanchez (rientrerà in gruppo) e la società temporeggiare visto che Politano interessa a mezza Serie A”.