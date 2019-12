L’Atalanta fa la festa al Milan: 5-0 e poi tutti a farsi i selfie

I bergamaschi travolgono la squadra di Pioli e finiscono a fare festa in campo: segnano Gomez, Pasalic, due volte Ilicic e Muriel

E’ finita con la squadra in posa davanti alla curva, e Gasperini che si faceva i selfie con i suoi collaboratori. L’Atalanta ha fatto festa prima delle Feste. Sopratutto, la festa l’ha fatta al Milan: 5-0.

I rossoneri non perdevano con 5 gol di scarto dal 1998, contro la Roma. L’Atalanta ha letteralmente dominato. Già in vantaggio con Gomez dopo pochi minuti, ha aspettato un’ora per affondare: 2-0 di Pasalic, e poi Ilicic due volte. Prima del definitivo 5-0 di Muriel, appena subentrato dalla panchina.