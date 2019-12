La Stampa: Haaland è un acquisto rivoluzionario, papà e Raiola incassano più del Salisburgo

È Mino Raiola a fare notizia in questi ultimi giorni dell’anno, il procuratore campano ha appena stabilito un record nell’operazione conclusa per il trasferimento di Haaland. A riportalo oggi è La Stampa in una piccola inchiesta sulle percentuali sempre maggiori che i procuratori percepiscono a margine dei trasferimenti di mercato. L’operazione Haaland è un record e sarà probabilmente uno spartiacque storico

per la prima volta, infatti, il costo degli oneri accessori ha superato quello del cartellino di un giocatore non svincolato. In questi giorni il Borussia Dortmund ha versato 22 milioni di euro al Salisburgo per comprare il 19enne norvegese, rivelazione di Champions con 8 gol in 6 partite, ma altri 23 li deve tirare fuori per accontentare il suo agente e la famiglia del centravanti. L’onnipresente e onnipotente Mino Raiola piazza un colpo da 15 milioni, mentre il papà di Haaland (Alf-Inge, ex difensore in Premier) ne incassa 8 alla firma. Non c’era bisogno di capire dove tirasse il vento, visto che da anni procuratori e intermediari fanno il bello e il cattivo tempo sul mercato, però un muro è stato abbattuto e il futuro è tutto da esplorare.