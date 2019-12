Il Mattino: rinnovo Allan, c’è l’intesa. Un anno in più con ingaggio a 3 milioni e niente clausola

Il contratto è a un passo dalla firma. Il club di De Laurentiis ha lavorato con l’entourage del brasiliano per evitare l’assalto degli stranieri, in particolare del Psg

Sembrerebbe tutto fatto per il rinnovo di Allan con il Napoli. Secondo quanto scrive Il Mattino, l’intesa tra il brasiliano e il club di De Laurentiis è stata raggiunta e siamo a un passo dalla firma dell’accordo.

Il Napoli gli ha offerto il prolungamento di un anno con un ingaggio di circa 3 milioni. Nel contratto non è prevista una clausola.

Scrive il quotidiano:

“I contatti tenuti in questo mese con l’entourage del brasiliano hanno portato alla svolta: siamo davvero a un passo dalla firma sul rinnovo del centrocampista. Allan non era una priorità nei rinnovi, visto che ha una scadenza nel 2023, ma l’offerta di gennaio scorso del Psg di circa 6 milioni di euro è evidente che non lo ha lasciato indifferente. Da qui l’esigenza di un ritocco verso l’altro del suo stipendio: in pratica il Napoli offre un prolungamento di un anno con ingaggio di circa 3 milioni netti. Nessuna clausola nel contratto. Intesa di massima c’è già”.