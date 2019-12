Ibrahimovic è ufficialmente del Milan: “Cambierò il corso di questa stagione”

L’annuncio del club: l’attaccante svedese ha firmato un contratto di sei mesi con opzione per la stagione successiva

Zlatan Ibrahimovic “Izcoming”, poi “Izback”. Lo annuncia così, il Milan. Ibra è di nuovo in Italia, ed è ufficialmente un giocatore rossonero.

“AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha raggiunto un accordo con il Club rossonero fino al termine di questa stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva”, si legge nel comunicato della società.

“Sto tornando in un Club che rispetto enormemente e in una città che amo – dichiara Ibrahimovic – Lotterò con i miei compagni di squadra per cambiare il corso di questa stagione e farò di tutto per centrare i nostri obiettivi”.

Ibra dovrebbe arrivare in Italia il 2 gennaio, e in teoria esordire già il 6 gennaio a San Siro contro la Sampdoria. Torna in un club con il quale ha giocato 61 partite segnando 42 gol tra il 2010 e il 2012.