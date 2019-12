Guardiola in versione Allegri: “Dovevamo difendere bassi e ripartire in contropiede”

Dopo la sconfitta con i Wolves (giocata in dieci), parole che suoneranno blasfeme per i fondamentalisti del calcio Play Station

I due gol di Sterling non sono bastati a Guardiola per portare alla vittoria il suo Manchester City, la squadra ha perso contro il Wolverhampton al Molineux. Il City era passato in vantaggio sul 2-0, in dieci uomini dal 12′, ma i Wolves hanno rimontato e vinto. Anche perché gli uomini di Guardiola hanno dovuto praticamente giocare tutta la partita in dieci uomini per l’espulsione di Ederson a inizio partita. Guardiola ha tolto Aguero per far entrare Bravo. Ciononostante è andato in vantaggio di due gol, poi ovviamente le energie sono progressivamente mancate.

Dopo la partita, Pep Guardiola ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita. Alcune delle quali faranno sobbalzare sulle sedie i fondamentalisti del cosiddetto guardiolismo. Come al solito, il re si rivela decisamente più intelligente dei suoi adoratori.

“Ottanta minuti in dieci su novanta, a questi livelli, e in questo periodo, è dura. Siamo andati in vantaggio ma non siamo riusciti a difenderlo. Due tiri e due gol incredibili, ma è solo colpa nostra. In quella situazione i giocatori devono scambiarsi la posizione”.

Poi l’apocalisse, Pep si trasforma nella controfigura di Massimiliano Allegri predicando il difensivismo. Sia pure con l’alibi dell’uomo in meno. Qualcosa di blasfemo per i fondamentalisti del calcio modello Play Station. Ha detto:

“Dovevamo difendere più bassi e ripartire in contropiede”.

Il resto, è solo cronaca della partita.

Sul contatto Traorè-Mendy:

“In Premier League la fisicità è questa. A volte si fischia, altre no”.

E sul Liverpool, che si allontana sempre più

“Dobbiamo pensare a vincere le prossime. Ed essere realisti. sì, c’è poco tempo per recuperare. Fra 48 ore avremo un’altra partita”.