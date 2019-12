Gazzetta: Younes in prestito al Werder Brema o al Genoa

L’esterno offensivo piace ai due club che hanno avanzato una richiesta al Napoli

Uno dei calciatori del Napoli che sembra vicino a lasciare la città a gennaio è Amin Younes. L’esterno sinistro è stato finora poco impiegato e preme per avere più spazio. Negli ultimi giorni i giornali lo hanno dato prossimo alla partenza.

E’ quanto scrive anche Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport su Twitter. Secondo quanto riporta, per Younes è arrivato l’interessamento di Werder Brema e Genoa. I due club lo avrebbero richiesto al Napoli. E’ possible, secondo quanto scrive Schira, un’operazione in prestito.