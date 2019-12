Gazzetta: in estate alla Roma potrebbe arrivare Mertens

Fonseca lo considera un ideale vice Dzeko, ma il belga dovrebbe abbassare le sue pretese d’ingaggio

La cessione della Roma non è ancora ufficiale, ci vorrà un po di tempo prima che Friedkin sia ufficialmente il nuovo proprietario, ma il texano ha già cominciato a lasciare intendere quali siano i suoi progetti. Vuole lasciare il segno, e riportare Roma al livello che le compete. Per farlo servirà ovviamente investire e si parte dal questa finestra di mercato in cui i giallorossi punteranno su Politano, ma è in estate che la società potrebbe cominciare a investire capitali più consistenti e in quel caso avrebbe delle mire du Mertens

Un giocatore, infatti, che Fonseca considera un ideale vice Dzeko – ma anche partner – è Dries Mertens. Certo, a giugno compirà 33 anni, ma il giocatore è integro e tatticamente duttile, ma dovrebbe abbassare le sue pretese d’ingaggio, attualmente ferme sui 4 milioni a stagione per 3 anni (più bonus sparsi), senza contare che il Napoli sta provando a trattenerlo. A giocare a favore, però, ci potrebbe essere la volontà del governo cinese di porre un«salary cap»ai club, cosa che stopperebbe la possibilità per il belga di andare a spuntare ingaggi faraonici.