Gazzetta: Napoli-Celta Vigo, affare fatto per Lobotka, manca solo la ratifica

Affare fatto, secondo la Gazzetta dello Sport, tra il Napoli e il Celta Vigo per Lobotka. Dopo l’incontro di ieri a Madrid le parti avrebbero trovato l’intesa per il passaggio del calciatore slovacco in azzurro, resta solo da attendere l’ufficialità prima che Gattuso possa finalmente avere a disposizione il suo regista per il 4-3-3

“È soltanto questione di ore per l’annuncio ufficiale del trasferimento di Stanislav Lobotka dal Celta Vigo al Napoli. Ieri c’è stato l’incontro a Madrid tra gli emissari del club galiziano, il manager del giocatore e Maurizio Micheli, uno dei collaboratori di Cristiano Giuntoli. Il confronto tra le parti è stato positivo, il Napoli ha informato il Celta di essere disposto a trovare un’intesa nel più breve tempo possibile, perché Rino Gattuso vorrebbe il giocatore a disposizione a partire dalla prossima settimana. Micheli ha presentato l’offerta di Aurelio De Laurentiis che consiste nel prestito immediato per 3 milioni di euro e il versamento di 17 milioni a giugno con la formula dell’obbligo di riscatto. La proposta napoletana é stata accettata dai rappresentanti spagnoli, ma l’ultima parola spetterà al presidente del Celta. L’impressione è che l’accordo sia cosa fatta, che dovrà soltanto essere ratificato, dopodiché Lobotka volerà a Roma per le visite mediche per poi raggiungere Gattuso a Castel Volturno”.