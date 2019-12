Gazzetta: il Napoli punta un regista, ma quanta qualità ha già in rosa

Tatticamente il Napoli è ancora un laboratorio in cui Gattuso non ha ancora deciso come impiegare campioni come Allan, Callejon, Mertens e Insigne

Il Napoli di Gattuso deve ancora trovare un equilibrio, come ha più volte sottolineato il nuovo tecnico. Soprattutto, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, bisogna decidere come giocare e chi deve ricoprire certe posizioni. una decisione fondamentale per Gattuso che già al Milan non ha mai cambiato. Gli azzurri puntano a prendere innanzitutto un regista, ma non solo, eppure ci sarebbe Fabian Ruiz che è stato eletto il miglior centrocampista dell’Europeo U21 solo pochi mesi fa. Ma non solo, il Napoli ha tanti grandi calciatori che in questo momento rischiano il posto perché non riescono ad esprimersi come vorrebbero

Che rompicapo. La priorità è il regista. Ripensando al Fabian Ruiz miglior giocatore dell’Euro U.21, centrale nel 4-2-3-1, si potrebbe suggerire un cambio di sistema e magari non prendere Torreira (il più facile da inserire), Lobotka (tutto da scoprire) o Berge (il centrale del Genk di grande prospettiva). Gattuso non ha mai cambiato neanche nel Milan, ma tatticamente il Napoli è ancora un laboratorio. Allan è una mezzala, Callejon il vero indispensabile, piange il cuore a vedere Mertens in panchina: Insigne deve darsi una bella svegliata…