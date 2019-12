Dagospia: è stato Pier Silvio Berlusconi a far fuori Cassano da Tiki Taka

«Ragioni estetiche, non ne ha gradito modi, posture, gesti e contenuti”. Non c’entra nulla la lite con la Venturini. Ora Fantantonio potrebbe approdare a Sky

tratto da Dagospia:

Che fine ha fatto Antonio Cassano? La sua assenza da TikiTaka, dove era opinionista in coppia con Bobo Vieri, ha mandato in subbuglio gli ‘aficionados’ della trasmissione condotta da Pierluigi Pardo. Su twitter è tutto un “ridateci Fantantonio”, “era l’unico che funzionava” e via lamentando. “Chi” aveva lanciato il petardo di una litigata furibonda tra l’ex calciatore e l’altra ospite del programma, Giorgia Venturini.

E gli “addetti ai livori” hanno subito tirato le somme: vuoi vedere che i dissapori con la Venturini, molto amata in Mediaset, è costata caro a “Fantantonio”? Ma la versione che circola a Cologno è diversa. La “litigata” tra i due è da derubricare a un semplice botta e risposta innescato su dove dovesse sedersi Carolina Marcialis, moglie dell’ex calciatore, durante la trasmissione. La ragione dell’allontanamento di Cassano è da ricercare nella scarsa considerazione di Pier Silvio Berlusconi.

L’ad del Biscione in persona ha ordinato il siluramento per ragioni “estetiche”: non ne ha gradito modi, posture, gesti e contenuti. Strano, direte, visti certi picchi di trash che le trasmissioni Mediaset riescono a mandare in onda. La buona notizia è che Cassano non dovrebbe essere accantonato totalmente: le sue presenza saranno centellinate, non avendo lui – a differenza di Vieri – un contratto fisso con l’azienda. Tra l’altro per averlo in coppia con Bobo, Mediaset non aveva badato a spese (riducendo di conseguenza i gettoni di presenza per gli altri ospiti). E ora Cassano che farà? Potrebbe riciclarsi a Sky, come commentatore dell’Europa League, o in Rai, in vista dell’Europeo 2020.