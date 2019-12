CorSport: suggestione Carrasco dal Dalian in cambio di Callejon. Mertens verso Shangai

L’attaccante nazionale del Belgio sarebbe un buon rimpiazzo per lo spagnolo. Il Napoli lo voleva 3 anni fa ma costava troppo, adesso aspetta di capire cosa sceglieranno JC7 e Dries

Nel mercato del Napoli irrompe un nuovo nome, una nuova suggestione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Si tratta di Yannick Carrasco, attaccante di 26 anni, nazionale del Belgio. Ha iniziato la sua carriera da professionista nel Monaco, poi tre stagioni all’Atletico Madrid infine l’arrivo in Cina, al Dalian, nel 2018. Ora, dopo essersi arricchito in Oriente, vorrebbe tornare in Europa.

Non si tratta ancora di una trattativa, ma potrebbe diventarlo.

“Il Napoli a Carrasco si è interessato in epoca non sospetta, Cristiano Giuntoli ci aveva fatto un pensierino tre anni fa, poi lasciò perdere perché non si poteva competere con i cinesi, che misero 27 milioni di euro sul tavolo e consegnarono al belga di origini portoghesi e spagnole un pluriennale da restare storditi”.

Ora Carrasco vuole tornare in Europa. Ha due possibilità. Una è l’Atletico, l’altra è di nuovo il Napoli. Il suo destino è legato a quello di Callejon e Mertens

“Corteggiatissimi dalla Cina, che però non può aspettare giugno per averli a parametro zero e dunque vorrebbe fare in fretta”.

Per Callejon

“potrebbe aprirsi lo svincolo verso il Dalian, c’è Rafa che lo ha lasciato esplodere a Napoli, ma esiste anche una tempistica che va considerata, per lo spagnolo e anche per Mertens, finito nella lista della spesa dei due club di Shangai ed in attesa di capire quanto possa evolvere la propria situazione”.

I cinesi hanno disponibilità immediata di spesa e il mercato in mano.

“Il Napoli rimane alla finestra, attende di capire cosa si svilupperà intorno ai propri gioielli in libera uscita tra sei mesi, sa che ha la possibilità di chiudere la stagione con due uomini comunque di assoluta affidabilità ed anche d’integrità inattaccabile e però di ritrovarsi poi con due buchi enormi da colmare. E per uno ci sarebbe proprio Carrasco”.