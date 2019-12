CorSport: Sassuolo-Napoli, ballottaggi Insigne-Mertens e Callejon-Lozano. Certezza Milik

In difesa ci sarà la coppia Manolas-Luperto. Probabile cambiamento a centrocampo con lo spostamento di Zielinski o Fabian e forse l’inserimento di Elmas

Domenica il Napoli troverà sul suo cammino il Sassuolo. Sarà l’ultima partita prima della pausa natalizia. Gattuso prova a giocarsela e soprattutto ad invertire la tendenza negativa ereditata al suo arrivo sulla panchina azzurra. L’allenatore ha esordito sabato con una sconfitta al San Paolo ad opera del Parma. Il Corriere dello Sport racconta le ipotesi di formazione che al momento sono al vaglio in casa Napoli.

Resta l’emergenza in difesa, con l’assenza di Maksimovic e Koulibaly.

Il centrocampo potrebbe essere modificato

“con uno tra ZIelinski e Fabian a dettare i tempi di gioco ed Allan (ri)sistemato sulla destra, così come (in parte) col Parma). A meno che Gattuso non voglia affidarsi al più fresco Elmas”.