CorSport: Napoli-Lobotka, attesa oggi la risposta del Celta Vigo

Domanda e offerta distano solo 2 milioni, così si lavora sulla formula: si gioca tra la base fissa e i bonus. L’intesa è vicina e il centrocampista freme per sposare l’azzurro

Sul Corriere dello Sport il blitz di ieri del Napoli a Madrid. Obiettivo: dare a Gattuso, presto, Stanislav Loboska. Il club di De Laurentiis ha incontrato il Celta Vigo per tentare la chiusura della trattativa. Un blitz orchestrato da Maurizio Micheli.

La richiesta del Celta Vigo si è progressivamente ridotta.

“Eliminati i 50 milioni della clausola rescissoria inserita nel contratto di Lobotka e la successiva domanda di partenza di 30 milioni, le parti ora lavorano per avvicinarsi quanto più possibile alle rispettive esigenze: che dal punto di vista degli spagnoli significano 20 milioni, mentre da quello napoletano qualcosa in meno”.

Un paio in meno, per la precisione, l’idea del Napoli. Ma poiché il club spagnolo non ha problemi economici, difficilmente ammetterà degli sconti.

“e così si lavora sulla formula: si gioca tra la base fissa e i bonus, insomma. Tipo 17+3 o 18+2. Numeri. Importanti ma non tali da mandare tutto a monte: l’intesa è vicina, anche perché Lobotka spinge per il trasferimento, ma prima di brindare occorre la risposta definitiva del Celta”.

Una risposta che il club spagnolo ha promesso per oggi.

“Questione di ore: perché la risposta è attesa oggi. Il Celta ha chiesto una piccola pausa di riflessione dopo la riunione e poi comunicherà il verdetto: l’ottimismo, però, regna sovrano”.

Intanto, Lobotka freme

“Lui l’accordo con il Napoli ce l’ha eccome, sulla base di 1,8 milioni a stagione più bonus per 5 anni”.