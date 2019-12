Corsport: mercato difensori, il Napoli pensa a Rodriguez, ma dipende dalla partenza di Hysaj

Il Napoli valuta più nomi per il reparto difensivo, tra cui il 20enne Kumbulla di cui parlerà con il Verona a giugno

Il Napoli è pronto a ripartire dopo il cambio di allenatore con un nuovo modulo e un nuovo sistema di gioco per cui serviranno necessariamente nuovi interpreti. Ed è per questo che, con gennaio alle porte, Giuntoli si prepara ad affondare alcuni colpi di mercato. Serve un uomo in difesa, ma non è detto che arrivi già adesso. Con il Verona, per giugno, si parlerà anche di Kumbulla, difensore 20enne con ampi margini di crescita.

E a proposito di difensori, l’ultima idea è Ricardo Rodriguez, che con Gattuso, al Milan, ha collezionato 70 presenze mentre oggi, con l’arrivo di Theo Hernandez ha giocato solo 4 volte.

Il 27enne terzino svizzero è una possibilità, il Napoli la sta valutando, proiettandosi anche sul mercato in uscita. Hysaj si guarda attorno, scalpita anche Younes, appena 148’ in stagione e una voglia matta d’emergere. Possibilmente altrove