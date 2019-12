CorSport: il Porto non lascia andare Pereira a gennaio, se ne parlerà in estate

Il Porto non ha intenzione di lasciare andare il suo capitano, Danilo Pereira. Almeno non a gennaio. Più probabile che se ne riparli a giugno. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Danilo non lascerà il Porto a gennaio. Finestra chiusa, almeno così pare: il tatticismo è aspetto tipico del mercato, guai a svalutare un uomo della rosa, ma certo è che il 28enne centrocampista della Nazionale è anche il capitano nonché un punto di riferimento. Ci può stare che la gioielleria portoghese non abbia alcuna voglia di lasciarlo andare, altroché, anche perché nel suo contratto fino al 2022 è inserita una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. La valutazione realistica, almeno secondo il Porto, è invece 40 milioni: se ne può riparlare in estate, fanno sapere al momento. Al Napoli e al Monaco, l’altro club interessato”.